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Туризм у зону ЧАЕС став популярнішим

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів зафіксувало збільшення кількості відвідувачів зони відчуження Чорнобильської АЕС у 2018 році порівняно з попередніми роками. Про це повідомив сьогодні на підсумковій прес-конференції міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.

Туризм у зону ЧАЕС став популярнішим

"Внаслідок тих трансформацій, які відбуваються в зоні відчуження, із управлінням зони відчуження ми спостерігаємо суттєве збільшення відвідувачів", - сказав він.

За словами міністра, за весь 2014 рік у зону відчуження ЧАЕС завітали понад 8 тис. людей, а починаючи з 2016-го відбувається суттєвий приріст.

"Я це оцінюю дуже позитивно, оскільки за тих майже 33 роки, які пройшли після аварії на ЧАЕС, у суспільстві почала трошки забуватися ця трагедія і ті ризики, які все ще зберігаються після цієї трагедії. І наша робота щодо акцентування уваги, що загроза існує, але вона може бути мінімізована, якщо належним чином управляти цими загрозами", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, у зоні ЧАЕС правоохоронці часто затримують сталкерів.

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