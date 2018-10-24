У зоні ЧАЕС правоохоронці затримали дев'ятьох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби поліцейські Київщини затримали дев’ятьох сталкерів. Про це повідомив Відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
"Працівники поліції зони ЧАЕС поблизу відселеного села Залісся виявили групу з дев’ятьох сталкерів 21, 24, 26, 34 та 43 років, серед яких була одна жінка. Громадяни незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму", - йдеться у повідомленні.
У відношенні правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
За останній час це найбільша кількість виявлених сталкерів, затриманих на території зони відчуження.
Нагадаємо, 17 жовтня біля Прип'яті правоохоронці затримали п'ятьох сталкерів.