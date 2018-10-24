В зоне ЧАЭС правоохранители задержали девятерых сталкеров

“Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного села Залесье обнаружили группу из девяти сталкеров 21, 24, 26, 34 и 43 лет, среди которых была одна женщина. Граждане незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма”, — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

За последнее время это самое большое количество выявленных сталкеров, задержанных на территории зоны отчуждения.

Напомним, 17 октября у Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров.