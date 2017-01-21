Турецкий парламент одобрил конституционную реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Турецкий парламент в ночь на субботу, 21 января, одобрил конституционную реформу, предложенную президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно ей, в стране будет введена президентская система правления. Однако реформа должна быть утверждена на общенародном референдуме, который, как планируется, состоится в конце марта или в начале апреля 2017 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
За предложенный Р.Эрдоганом пакет реформ, сформулированный в 18 статьях, проголосовали 339 депутатов, 142 выступили против. Для принятия поправок в конституцию надо было набрать 330 голосов. Обсуждение проекта реформы продолжалось две недели и сопровождалось ожесточенными спорами и столкновениями в парламенте.
Выполнение пунктов конституционной реформы должно быть окончательно завершено до 2019 года. Согласно проекту, у президента Турции власти существенно добавляется. Президент страны будет одновременно и главой правительства, и иметь право управлять страной декретами. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны состояться очередные выборы президента.