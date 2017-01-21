Турецький парламент схвалив конституційну реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Турецький парламент в ніч на суботу, 21 січня, схвалив конституційну реформу, запропоновану президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом. Згідно з нею, у країні буде введена президентська система правління. Однак реформа повинна бути затверджена на загальнонародному референдумі, який, як планується, відбудеться в кінці березня або початку квітня 2017 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За запропонований Р.Ердоганом пакет реформ, сформульований у 18 статтях, проголосували 339 депутатів, 142 виступили проти. Для прийняття поправок в конституцію треба було набрати 330 голосів. Обговорення проекту реформи тривало два тижні і супроводжувалося запеклими суперечками і зіткненнями в парламенті.
Виконання пунктів конституційної реформи має бути остаточно завершено до 2019 року. Згідно з проектом, у президента Туреччини влади істотно додається. Президент країни буде одночасно і головною уряду, і матиме право керувати країною декретами. Кількість допустимих президентських термінів залишиться колишнім — два, однак їх відлік почнеться з листопада 2019 року, коли мають відбутися чергові вибори президента.