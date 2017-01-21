Турецький парламент схвалив конституційну реформу

За запропонований Р.Ердоганом пакет реформ, сформульований у 18 статтях, проголосували 339 депутатів, 142 виступили проти. Для прийняття поправок в конституцію треба було набрати 330 голосів. Обговорення проекту реформи тривало два тижні і супроводжувалося запеклими суперечками і зіткненнями в парламенті.

Виконання пунктів конституційної реформи має бути остаточно завершено до 2019 року. Згідно з проектом, у президента Туреччини влади істотно додається. Президент країни буде одночасно і головною уряду, і матиме право керувати країною декретами. Кількість допустимих президентських термінів залишиться колишнім — два, однак їх відлік почнеться з листопада 2019 року, коли мають відбутися чергові вибори президента.