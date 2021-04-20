Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов для Харькова и подтвердила их будущую сборку в городе

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Турецкая компания “Карсан” будет поспособствовать модернизации транспортной инфраструктуры Харькова, а также станет ключевым партнером в инвестиционных проектах в сфере развития общественного транспорта, в том числе по локализации сборки своей техники в Харькове. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе, который обнародовала по итогам прошедшего в Харькове Форума “Минтранс”.