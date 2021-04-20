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Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов для Харькова и подтвердила их будущую сборку в городе

Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов для Харькова и подтвердила их будущую сборку в городе

Киев  •  УНН

 • 25028 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Турецкая компания “Карсан” будет поспособствовать модернизации транспортной инфраструктуры Харькова, а также станет ключевым партнером в инвестиционных проектах в сфере развития общественного транспорта, в том числе по локализации сборки своей техники в Харькове. Об этом компания сообщила в официальном пресс-релизе, который обнародовала по итогам прошедшего в Харькове Форума “Минтранс”.

Как сообщила компания, началом долгосрочного сотрудничества станет поставка первых 150 автобусов моделей “Jest” и “Атак” через украинского дистрибьютора “MDG”.

“Мы считаем, что наши 6-метровые модели автобусов “Jest” и 8-метровые “Atak” внесут оптимальный вклад в постоянно изменяющиеся условия траффика в городе благодаря своим отличным характеристикам и топливосберегающим двигателям. В этом контексте был подписан договор о поставке 150 автобусов “Jest” и “Atak” с июля по октябрь через нашего украинского дистрибьютора “MDG”, — цитирует пресс-служба турецкой “Карсан” слова, которые сказал Окан Баш, ее генеральный директор.

Вместе с тем СЕО турецкой автомобилестроительной компании подтвердил намерение наладить серийную сборку автобусов в Харькове: “Мы будем рассматривать возможность инвестирования в производственные мощности в Украине”, — заявил Окан Баш.

Как сообщалось ранее, в Харькове во время прошедшего здесь Mintrans Forum, посвященного развитию муниципальной инфраструктуры, местная городская власть подписала меморандум о сотрудничестве с турецкой корпорацией Karsan. Город и корпорация договорились о покупке автобусов, а в перспективе — об организации их сборки в Харькове. Документ подписали генеральный директор турецкого Karsan Окан Баш и и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов.

Присутствующие на форуме гости и спикеры наиболее вероятной платформой для сборки в Украине турецких автобусов Karsan назвали бизнес-парк высоких технологий “Экополис ХТЗ” известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, где уже готовится запуск производства харьковского трамвая.

Karsan — турецкая машиностроительная компания, которая производит микроавтобусы Peugeot, Fiat Ducato и Peugeot Boxer, различные спецмашины для скорой помощи, полиции и такси, сотрудничает с компанией Hyundai в производстве легких грузовиков, а также с подразделением известного бренда Renault Trucks по производству магистральных грузовых автомобилей и автопоездов, выпускает автобусы BredaMenarinibus.

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