Турецька Karsan заявила про поставки автобусів для Харкова та підтвердила їхню майбутню збірку в місті

Як повідомила компанія, початком довгострокового співробітництва стане поставка перших 150 автобусів моделей “Jest” і “Атак” через українського дистриб’ютора “MDG”.

“Ми вважаємо, що наші 6-метрові моделі автобусів “Jest” і 8-метрові “Atak” внесуть оптимальний внесок в постійно мінливі умови трафіку в місті завдяки своїм відмінним характеристикам і паливозберігаючим двигунам. У цьому контексті було підписано договір про поставку 150 автобусів “Jest” і “Atak” з липня по жовтень через нашого українського дистриб’ютора “MDG”, — цитує пресслужба турецької “Карсан” слова, які сказав Окан Баш, її генеральний директор.

Разом з тим СЕО турецької автомобілебудівної компанії підтвердив намір налагодити серійну збірку автобусів в Харкові: “Ми будемо розглядати можливість інвестування у виробничі потужності в Україні”, — заявив Окан Баш.

Як повідомлялося раніше, в Харкові під час минулого тут Mintrans Forum, присвяченого розвитку муніципальної інфраструктури, місцева міська влада підписала меморандум про співпрацю з турецькою корпорацією Karsan. Місто і корпорація домовилися про покупку автобусів, а в перспективі — про організацію їхньої збірки в Харкові. Документ підписали генеральний директор турецького Karsan Окан Баш і в.о. харківського міського голови Ігор Терехов.

Присутні на форумі гості і спікери найбільш вірогідною платформою для збірки в Україні турецьких автобусів Karsan назвали бізнес-парк високих технологій “Екополіс ХТЗ” відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, де вже готується запуск виробництва харківського трамвая.

Karsan — турецька машинобудівна компанія, яка виробляє мікроавтобуси Peugeot, Fiat Ducato і Peugeot Boxer, різні спецмашини для швидкої допомоги, поліції і таксі, співпрацює з компанією Hyundai в виробництві легких вантажівок, а також з підрозділом відомого бренду Renault Trucks з виробництва магістральних вантажних автомобілів і автопоїздів, випускає автобуси BredaMenarinibus.