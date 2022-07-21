Турцию обвиняют из-за обстрелов мирного города в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр иностранных дел Турции отверг обвинения в том, что военные страны нанесли смертоносные артиллерийские удары по туристам на севере Ирака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
По меньшей мере четыре артиллерийских снаряда попали в курортную зону Барах в районе Захо в Курдском регионе.
Вооруженные силы Ирака заявили, что во время нападения погибли восемь человек. Более 20 человек получили ранения. Все погибшие были гражданами Ирака. Среди пострадавших был ребенок.
В интервью турецкому государственному вещателю TRT Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова сотрудничать с властями Ирака, чтобы пролить свет на "коварное нападение".
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«Согласно информации, которую мы получили от вооруженных сил Турции, мы не совершали никаких нападений на мирных жителей. Наша борьба в Ираке всегда была против террористической организации РПК (запрещена Рабочая партия Курдистана). Мы отвергаем обвинения, выдвинутые против Турции», - сказал Чавушоглу.
Напомним
Президент Турции заявил журналистам, что Анкара остается преданной искоренению сирийских курдов с севера Сирии и одной ночью нападет на страну.