Туреччину звинувачують через обстріл мирного міста в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини відкинув звинувачення в тому, що військові країни завдали смертоносних артилерійських ударів по туристах на півночі Іраку. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
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Щонайменше чотири артилерійські снаряди влучили в курортну зону Барах в районі Захо в Курдському регіоні.
Збройні сили Іраку заявили, що під час нападу загинули вісім людей. Понад 20 людей отримали поранення. Усі загиблі були громадянами Іраку. Серед постраждалих була дитина.
В інтерв'ю турецькому державному мовнику TRT Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова співпрацювати з владою Іраку, щоб пролити світло на "підступний напад".
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«Згідно з інформацією, яку ми отримали від збройних сил Туреччини, ми не здійснювали жодних нападів на мирних жителів. Наша боротьба в Іраку завжди була проти терористичної організації РПК (заборонена Робітнича партія Курдистану). Ми відкидаємо звинувачення, висунуті проти Туреччини», - сказав Чавушоглу.
Нагадаємо
Президент Туреччини заявив журналістам, що Анкара залишається відданою викоріненню сирійських курдів з півночі Сирії і однієї ночі нападе на країну.