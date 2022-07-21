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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Туреччину звинувачують через обстріл мирного міста в Іраку

Туреччину звинувачують через обстріл мирного міста в Іраку

Київ • УНН

 • 120315 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини відкинув звинувачення в тому, що військові країни завдали смертоносних артилерійських ударів по туристах на півночі Іраку. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

Щонайменше чотири артилерійські снаряди влучили в курортну зону Барах в районі Захо в Курдському регіоні.

Збройні сили Іраку заявили, що під час нападу загинули вісім людей. Понад 20 людей отримали поранення. Усі загиблі були громадянами Іраку. Серед постраждалих була дитина.

В інтерв'ю турецькому державному мовнику TRT Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова співпрацювати з владою Іраку, щоб пролити світло на "підступний напад".

Цитата

«Згідно з інформацією, яку ми отримали від збройних сил Туреччини, ми не здійснювали жодних нападів на мирних жителів. Наша боротьба в Іраку завжди була проти терористичної організації РПК (заборонена Робітнича партія Курдистану). Ми відкидаємо звинувачення, висунуті проти Туреччини», - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо

Президент Туреччини заявив журналістам, що Анкара залишається відданою викоріненню сирійських курдів з півночі Сирії і однієї ночі нападе на країну.

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