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Турция собирается пропустить четыре нефтяных танкера через пролив после блокировки

Турция собирается пропустить четыре нефтяных танкера через пролив после блокировки

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Морские власти Турции заявили в воскресенье, что четыре танкера, перевозящих около 475 тысяч тонн нефти, предоставили необходимые страховые свидетельства в соответствии с правилами и 12 декабря пересекут турецкий пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении властей также говорится, что пять нефтяных танкеров были выведены из территориальных вод страны через пролив Дарданеллы, поскольку они не смогли предоставить подтверждающие документы относительно своей страховки.

Дополнение

Группа стран G7, Европейский Союз и Австралия договорились запретить поставщикам транспортных услуг, таким как страховщики, помогать экспортировать российскую нефть, если она не будет продаваться по принудительно низкой цене, или с соблюдением потолка цен, что направлено на то, чтобы лишить москву доходов во время войны.

Во время телефонного разговора в среду заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил заместителю министра иностранных дел Турции Седату Оналу, что ограничение распространяется только на российскую нефть и не требует дополнительных проверок судов, пересекающих территориальные воды Турции, сообщило министерство финансов США.

Однако с начала месяца в Турции действуют свои правила, что привели к задержкам прохода танкеров с нефтью. Анкара требует от судов предоставления страховки на время их транзита через пролив Босфор или при заходе в турецкие порты.

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