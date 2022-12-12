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Туреччина збирається пропустити чотири нафтові танкери через протоку після блокування

Туреччина збирається пропустити чотири нафтові танкери через протоку після блокування

Київ • УНН

 • 751128 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Морська влада Туреччини заявила в неділю, що чотири танкери, які перевозять близько 475 тисяч тонн нафти, надали необхідні страхові свідоцтва відповідно до правил і 12 грудня перетнуть турецьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У заяві влади також йдеться, що п'ять нафтових танкерів було виведено з територіальних вод країни через протоку Дарданелли, оскільки вони не змогли надати документи, що підтверджують їхню страховку.

Доповнення

Група країн G7, Європейський Союз та Австралія домовилися заборонити постачальникам транспортних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не продаватиметься за примусово низькою ціною, або з дотриманням стелі цін, що спрямоване на те, щоб позбавити москву прибутків під час війни.

Під час телефонної розмови в середу заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо повідомив заступника міністра закордонних справ Туреччини Седата Онала, що обмеження поширюється тільки на російську нафту і не вимагає додаткових перевірок суден, що перетинають територіальні води Туреччини, повідомило міністерство фінансів США.

Однак з початку місяця в Туреччині діють свої правила, що призвели до затримок проходу танкерів з нафтою. Анкара вимагає від суден надання страховки на час їхнього транзиту через протоку Босфор або при заході в турецькі порти.

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