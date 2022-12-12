Туреччина збирається пропустити чотири нафтові танкери через протоку після блокування

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У заяві влади також йдеться, що п'ять нафтових танкерів було виведено з територіальних вод країни через протоку Дарданелли, оскільки вони не змогли надати документи, що підтверджують їхню страховку.

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Група країн G7, Європейський Союз та Австралія домовилися заборонити постачальникам транспортних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не продаватиметься за примусово низькою ціною, або з дотриманням стелі цін, що спрямоване на те, щоб позбавити москву прибутків під час війни.

Під час телефонної розмови в середу заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо повідомив заступника міністра закордонних справ Туреччини Седата Онала, що обмеження поширюється тільки на російську нафту і не вимагає додаткових перевірок суден, що перетинають територіальні води Туреччини, повідомило міністерство фінансів США.

Однак з початку місяця в Туреччині діють свої правила, що призвели до затримок проходу танкерів з нафтою. Анкара вимагає від суден надання страховки на час їхнього транзиту через протоку Босфор або при заході в турецькі порти.