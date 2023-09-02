Турция заявила о подготовке совместно с ООН предложений по возобновлению «зерновой инициативы»

Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка «Зираат» (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

Напомним

Зерновая инициатива, действовавшая с июля 2022 года была остановлена в средине июля 2023 года из-за несогласия рф, требовавшей больших уступок в частности в части экспорта ее сельхозтоваров и удобрений.

«Зерновой коридор» позволял экспортировать до 33 млн тонн украинского зерна в год.

В связи невозможность экспорта по «зерновому коридору» Украина сосредоточилась на развитии альтернативных путей экспорта зерна.