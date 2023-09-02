Турция заявила о подготовке совместно с ООН предложений по возобновлению «зерновой инициативы»
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции и считает, что это станет основой для возрождения зерновой инициативы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Анадолу.
Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка «Зираат» (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.
Напомним
Зерновая инициатива, действовавшая с июля 2022 года была остановлена в средине июля 2023 года из-за несогласия рф, требовавшей больших уступок в частности в части экспорта ее сельхозтоваров и удобрений.
«Зерновой коридор» позволял экспортировать до 33 млн тонн украинского зерна в год.
В связи невозможность экспорта по «зерновому коридору» Украина сосредоточилась на развитии альтернативных путей экспорта зерна.