Туреччина заявила про підготовку спільно з ООН пропозицій щодо відновлення «зернової ініціативи»
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Хакан Фідан на спільній пресконференції з Сергієм Лавровим у Москві заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини і вважає, що це стане основою для відродження зернової ініціативи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Анадолу.
Найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії російського банку «Зіраат» (Россільгоспбанк) до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній з виробництва добрив у Європі.
Нагадаємо
Зернова ініціатива, що діяла з липня 2022 року, була зупинена в середині липня 2023 року через незгоду РФ, яка вимагала більших поступок, зокрема, в частині експорту її сільгосптоварів і добрив.
«Зерновий коридор» дозволяв експортувати до 33 млн тонн українського зерна на рік.
У зв'язку з неможливістю експорту по «зерновому коридору» Україна зосередилася на розвитку альтернативних шляхів експорту зерна.