Турция продолжит военные операции на севере Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77692 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111250 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169495 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124625 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121764 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115211 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160056 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Турция продолжит военные операции на севере Сирии

Турция продолжит военные операции на севере Сирии

Киев  •  УНН

 • 15108 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении Анкары продолжать операции против “террористических групп” на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

“Мы завершили первую фазу операции “Щит Евфрата”, — заявил Р. Эрдоган во время выступления 3 апреля, в городе Трабзон.

“После этого будут другие. Сейчас мы готовимся к новым операциям с целью подавления террористических группировок и в других регионах. Мы дадим им новые названия”, — добавил он.

Также Р. Эрдоган перечислил ряд группировок, с которыми Турция намерена бороться в Сирии. Речь идет о PKK (запрещена в Турции Рабочая партия Курдистана — ред.), YPG (курдские “Отряды народной самообороны” — ред.), “Исламское государство” и движение Гюлена.

Также президент Турции заявил, что на эти группировки ждут “очень милые сюрпризы”.

 

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