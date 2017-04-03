Турция продолжит военные операции на севере Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении Анкары продолжать операции против “террористических групп” на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
“Мы завершили первую фазу операции “Щит Евфрата”, — заявил Р. Эрдоган во время выступления 3 апреля, в городе Трабзон.
“После этого будут другие. Сейчас мы готовимся к новым операциям с целью подавления террористических группировок и в других регионах. Мы дадим им новые названия”, — добавил он.
Также Р. Эрдоган перечислил ряд группировок, с которыми Турция намерена бороться в Сирии. Речь идет о PKK (запрещена в Турции Рабочая партия Курдистана — ред.), YPG (курдские “Отряды народной самообороны” — ред.), “Исламское государство” и движение Гюлена.
Также президент Турции заявил, что на эти группировки ждут “очень милые сюрпризы”.