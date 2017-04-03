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Туреччина продовжить воєнні операції на півночі Сирії

Туреччина продовжить воєнні операції на півночі Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про наміри Анкари продовжувати операції проти “терористичних груп” на півночі Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Ми завершили першу фазу операції “Щит Євфрату”, — заявив Р.Ердоган під час промови 3 квітня, в місті Трабзон.

“Після цього будуть інші. Зараз ми готуємося до нових операцій з метою придушення терористичних угруповань і в інших регіонах. Ми дамо їм нові назви”, — додав він.

Також Р.Ердоган перелічив низку угруповань, із якими Туреччина має намір боротися в Сирії. Йдеться про PKK (заборонена в Туреччині Робітнича партія Курдистану — ред.), YPG (курдські “Загони народної самооборони” — ред.), “Ісламську державу” та рух Гюлена.

Також президент Туреччини заявив, що на ці угруповання чекають “дуже милі сюрпризи”.

 

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