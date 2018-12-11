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Турция начала строить военную базу на берегу Черного моря - СМИ

Киев • УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На фоне обострений у Керченского пролива Турция приступила к строительству военно-морской базы на побережье Черного моря, передает УНН со ссылкой на издание Milliyet.

Турция начала строить военную базу на берегу Черного моря - СМИ

"Военно-морские силы решили создать 9-й военно-морскую базу для восточной части Черного моря", - пишет издание.

Так, сообщается, что на фоне открытия трубопровода "Турецкий Поток" и обострений у Керченского пролива, попытка построить хорошо оборудованную базу в Черном море считается правильным шагом.

"База будет построена на 60 акрах (24 га - ред.) земли в порту Чамбурну, в 40 км от Трабзона; фрегаты, подводные лодки и штурмовые катера обеспечат материально-техническую поддержку основным силам нашего флота", - отмечает издание.

Известно также, что на базе будут нести службу 400 военных и 200 гражданских специалистов.

Как сообщал УНН, по сообщениям СМИ, США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе.

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