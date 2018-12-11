Туреччина почала будувати військову базу на березі Чорного моря - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На тлі загострень біля Керченської протоки Туреччина приступила до будівництва військово-морської бази на узбережжі Чорного моря, передає УНН з посиланням на видання Milliyet.
"Військово-морські сили вирішили створити 9-ю військово-морську базу для східної частини Чорного моря", - пише видання.
Так, повідомляється, що на тлі відкриття трубопроводу "Турецький Потік" та загострень біля Керченської протоки, спроба побудувати добре обладнану базу в Чорному морі вважається правильним кроком.
"База буде побудована на 60 акрах (24 га – ред.) землі в порту Чамбурну, в 40 км від Трабзона; фрегати, підводні човни і штурмові катери забезпечать матеріально-технічну підтримку основним силам нашого флоту", - зазначає видання.
Відомо також, що на базі будуть нести службу 400 військових і 200 цивільних фахівців.
Як повідомляв УНН, за повідомленнями ЗМІ, США приступили до підготовки кроків, необхідних для направлення кораблів ВМС в Чорне море в світлі інциденту в Керченській протоці.