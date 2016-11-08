Турция готова вести переговоры с РФ относительно ракетных комплексов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Турция будет говорить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, о своих планах по разработке системы ПРО большой дальности. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Турция, которая является членом НАТО, в прошлом году отменила тендер на 3,4 млрд долл. по такой системе, после того, как его предварительно выиграл Китай.
По словам И.Демира, "Турция готова говорить с любыми заинтересованными сторонами, в том числе с Россией и предварительными участниками".
Он также отметил, что Турция находится на заключительных этапах оценки обновленного предложения от автомобильного производителя Otokar для своего проекта танка Altay.