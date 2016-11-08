Туреччина готова вести переговори з РФ щодо рекетних комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Туреччина буде говорити з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі з Росією, щодо своїх планів з розробки системи ПРО великої дальності. Про це повідомив заступник міністра оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає УНН з посиланням на Reuters.
Туреччина, яка є членом НАТО, минулого року скасувала тендер на 3,4 млрд дол. щодо такої системи, після того, як його попередньо виграв Китай.
Зі слів І.Деміра, "Туреччина готова говорити з будь-якими зацікавленими сторонами, в тому числі з Росією та попередніми учасниками".
Він також зазначив, що Туреччина перебуває на заключних етапах оцінки оновленої пропозиції від автомобільного виробника Otokar для свого проекту танка Altay.