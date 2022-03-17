Турция готова говорить о роли гаранта безопасности Украины, москва - не против

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины по итогам переговоров глав украинского и турецкого дипведомств, пишет УНН.

Цитата

“Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем”, - сообщили в МИД.

Детали

По информации МИД, в фокусе сегодняшней встречи министров были:

  • героическая оборона Украины от полномасштабной агрессии рф,
  • многочисленные военные преступления и преступления против человечности, которые совершает российская армия в Украине, и неизбежность ответственности за них,
  • солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка, а также готовности рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем.

“Глава МИД Турции проинформировал Дмитрия Кулебу о своем визите в Москву 16 марта. Он подчеркнул готовность Анкары продолжать посреднические усилия для прекращения россией войны против Украины”, - отметили в МИД.

Москва не возражает

Как заявил по итогам встречи турецкий министр Мевлют Чавушоглу, москва не возражает против включения Турции к гарантам предполагаемой сделки по безопасности.

Так, дипломат сообщил, что в Киеве озвучили предложение о гарантиях безопасности по формуле: P5+Турция ve Германия, и российская сторона не выступила против.

"На мой взгляд, эта инициатива найдет конечную поддержку", - считает турецкий министр.

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