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Туреччина готова говорити про роль гаранта безпеки України, каже москва – не проти

Туреччина готова говорити про роль гаранта безпеки України, каже москва – не проти

Київ • УНН

 • 181570 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України за підсумками переговоів глав українського і турецького дипвідомств, пише УНН.

Цитата

“Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому”, - повідомили в МЗС.

Деталі

За інформацією МЗС, у фокусі сьогоднішньої зустрічі міністрів були:

  • героїчна оборона України від повномасштабної агресії рф,
  • численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоює російська армія в Україні, і неминучість відповідальності за них,
  • солідарність Туреччини з Україною, практична політична та гуманітарна підтримка, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому.

“Глава МЗС Туреччини поінформував Дмитра Кулебу про свій візит до Москви 16 березня. Він підкреслив готовність Анкари продовжувати посередницькі зусилля задля припинення росією війни проти України”, - зазначили у МЗС.

Москва не заперечує

Як заявив за підсумками зустрічі турецький міністр Мевлют Чавушоглу, москва не заперечує проти включення Туреччини до гарантів ймовірної угоди з безпеки.

Так, дипломат повідомив, що у Києві озвучили пропозицію щодо гарантій безпеки за формулою: P5+Туреччина ve Німеччина, і російська сторона не виступила проти.

"На мій погляд, ця ініціатива знайде кінцеву підтримку", - вважає турецький міністр.

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