Турчинов выступает за введение уголовной ответственности за закупку товаров в России

"Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут быть изготовлены в Украине", - заявил Турчинов.



Напомним, ранее Турчинов заявил, что Россия готовит свои войска на границе с Украиной к агрессивным военным действиям. Он считает, что Россия готова прибегнуть к военной агрессии, если другие способы дестабилизации нашей страны не сработают.



