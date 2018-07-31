Турчинов выступает за введение уголовной ответственности за закупку товаров в России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что за закупку товаров в России необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом он заявил журналистам во вторник, передает УНН.
"Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут быть изготовлены в Украине", - заявил Турчинов.
Напомним, ранее Турчинов заявил, что Россия готовит свои войска на границе с Украиной к агрессивным военным действиям. Он считает, что Россия готова прибегнуть к военной агрессии, если другие способы дестабилизации нашей страны не сработают.