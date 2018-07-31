Турчинов виступає за введення кримінальної відповідальності за закупку товарів в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що за закупку товарів в Росії необхідно ввести кримінальну відповідальність. Про це він заявив журналістам у вівторок, передає УНН.
"Мені здається, що повинна бути не тільки моральна, але й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора для тих, хто закуповує у Росії такі речі, які можуть бути виготовлені в Україні", - заявив Турчинов.
Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Росія готує свої війська на кордоні з Україною до агресивних військових дій. Він вважає, що Росія готова буде вдатися до військової агресії, якщо інші способи дестабілізації нашої країни не спрацюють.