Турчинов виступає за введення кримінальної відповідальності за закупку товарів в Росії

"Мені здається, що повинна бути не тільки моральна, але й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора для тих, хто закуповує у Росії такі речі, які можуть бути виготовлені в Україні", - заявив Турчинов.



Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Росія готує свої війська на кордоні з Україною до агресивних військових дій. Він вважає, що Росія готова буде вдатися до військової агресії, якщо інші способи дестабілізації нашої країни не спрацюють.



