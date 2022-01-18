Тунис продлил режим чрезвычайного положения, что действует уже 6 лет, до 18 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Туниса Кайс Саид во вторник продлил режим чрезвычайного положения в стране на месяц, до 18 февраля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Североафриканская страна находится в состоянии чрезвычайного положения с 2015 года после нападения, в результате которого были убиты несколько президентских охранников.
Дополнение
Режим чрезвычайного положения, который постоянно продолжается с конца 2015 года, наделяет силы безопасности страны исключительными полномочиями. Он позволяет запретить меры по "обеспечению контроля над прессой", а также запретить забастовки и митинги, которые "создают беспорядки".
Правозащитные группы последовательно осуждают эту меру, заявляя, что она повлекла за собой массовые нарушения прав человека.
Страна столкнулась с ростом активности вооруженных группировок после революции 2011 года, когда в результате нападений погибли десятки сотрудников службы безопасности, гражданских лиц и иностранных туристов.
Теракт в столице Тунисе в 2015 году унес жизни 12 президентских охранников и произошел после двух других смертоносных нападений, совершенных ИДИЛ в том же году: один в столичном музее Бардо, а второй на курорте в прибрежном городе Сус.
Центральный горный район страны также является убежищем для тунисского отделения вооруженной группы "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКИМ), известного как Окба ибн Нафаа.