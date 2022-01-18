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Тунис продлил режим чрезвычайного положения, что действует уже 6 лет, до 18 февраля

Тунис продлил режим чрезвычайного положения, что действует уже 6 лет, до 18 февраля

Киев • УНН

 • 15873 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Туниса Кайс Саид во вторник продлил режим чрезвычайного положения в стране на месяц, до 18 февраля. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Североафриканская страна находится в состоянии чрезвычайного положения с 2015 года после нападения, в результате которого были убиты несколько президентских охранников.

Дополнение

Режим чрезвычайного положения, который постоянно продолжается с конца 2015 года, наделяет силы безопасности страны исключительными полномочиями. Он позволяет запретить меры по "обеспечению контроля над прессой", а также запретить забастовки и митинги, которые "создают беспорядки".

Правозащитные группы последовательно осуждают эту меру, заявляя, что она повлекла за собой массовые нарушения прав человека.

Страна столкнулась с ростом активности вооруженных группировок после революции 2011 года, когда в результате нападений погибли десятки сотрудников службы безопасности, гражданских лиц и иностранных туристов.

Теракт в столице Тунисе в 2015 году унес жизни 12 президентских охранников и произошел после двух других смертоносных нападений, совершенных ИДИЛ в том же году: один в столичном музее Бардо, а второй на курорте в прибрежном городе Сус.

Центральный горный район страны также является убежищем для тунисского отделения вооруженной группы "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (АКИМ), известного как Окба ибн Нафаа.

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