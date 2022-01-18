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Туніс продовжив режим надзвичайного стану, що діє вже 6 років, до 18 лютого

Туніс продовжив режим надзвичайного стану, що діє вже 6 років, до 18 лютого

Київ • УНН

 • 15875 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Тунісу Кайс Саїд у вівторок продовжив режим надзвичайного стану в країні на місяць, до 18 лютого. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Північноафриканська країна перебуває у стані надзвичайного стану з 2015 року після нападу, внаслідок якого було вбито кількох президентських охоронців.

Доповнення

Режим надзвичайного стану, який постійно продовжується з кінця 2015 року, наділяє сили безпеки країни винятковими повноваженнями. Він дозволяє заборонити заходи щодо "забезпечення контролю над пресою", а також заборонити страйки та мітинги, які "створюють заворушення".

Правозахисні групи послідовно засуджують цю міру, заявляючи, що вона спричинила масові порушення прав людини.

Країна зіткнулася зі зростанням активності збройних угруповань після революції 2011 року, коли внаслідок нападів загинули десятки співробітників служби безпеки, цивільних осіб та іноземних туристів.

Теракт у столиці Тунісі у 2015 році забрав життя 12 президентських охоронців і стався після двох інших смертоносних нападів, скоєних ІДІЛ у тому ж році: один у столичному музеї Бардо, а другий на курорті у прибережному місті Сус.

Гірський центральний район країни також є притулком для туніського відділення озброєної групи "Аль-Каїда в країнах ісламського Магрібу" (АКІМ), відомого як Окба ібн Нафаа.

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