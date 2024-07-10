Кабмин принял постановление, согласно которому ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Постановление значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизует процесс печати повесток. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

Как сообщается, министерство обороны и Генеральный штаб инициировали изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период.

Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберіг - говорится в сообщении Минобороны.

Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти нововведения, по данным ведомства, позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повысив их эффективность.

Также в Минобороны отметили, что способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или направляться средствами почты.

Повестки по почте будут отправлять по новым правилам: правительство внесло изменения