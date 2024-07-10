Киев • УНН
Кабинет Министров одобрил изменения, которые позволяют ТЦК формировать и печатать повестки с использованием Единого государственного реестра призывников "Оберіг", что упрощает и ускоряет процедуру.
Кабмин принял постановление, согласно которому ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Постановление значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизует процесс печати повесток. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Детали
Как сообщается, министерство обороны и Генеральный штаб инициировали изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период.
Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберіг
Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.
Эти нововведения, по данным ведомства, позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повысив их эффективность.
Также в Минобороны отметили, что способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или направляться средствами почты.
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