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ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение повторного голосования

ЦИК утвердила распределение субвенции из госбюджета на проведение повторного голосования

Киев • УНН

 • 6213 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила распределение субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования из первых выборов депутатов сельских, поселковых советов объединенных территориальных общин 1 и 8 января 2017 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Сегодня, 4 января, во время очередного заседания ЦИК, комиссия утвердила временную смету Центральной избирательной комиссии по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на I квартал 2017 года на общую сумму 942 тыс. 900 гривен.

Также ЦИК утвердила распределение субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования из первых выборов депутатов сельских, поселковых советов объединенных территориальных общин 1 января 2017 года (в 6 ОТГ) и 8 января 2017 года (в 23 ОТГ) на общие суммы соответственно 263 тыс. гривен и 1 млн 95 тыс. гривен. А также на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения повторного голосования указанных выборов на общую сумму 10 тыс. 700 гривен.

Кроме того, внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".

Украинские Национальные Новости

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