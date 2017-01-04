ЦВК затвердила розподіл субвенції з Держбюджету на проведення повторного голосування

Сьогодні, 4 січня, під час чергового засідання ЦВК, комісія затвердила тимчасовий кошторис Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” на І квартал 2017 року на загальну суму 942 тис. 900 гривень.

Також ЦВК затвердила розподіли субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад 1 січня 2017 року (в 6 ОТГ) та 8 січня 2017 року (у 23 ОТГ) на загальні суми відповідно 263 тис. гривень та 1 млн 95 тис. гривень. А також на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення повторного голосування вказаних виборів на загальну суму 10 тис. 700 гривень.

Окрім того, внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 “Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”.