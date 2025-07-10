Цветочная терапия, поэзия и психологическая поддержка: в Киеве провели мероприятие для женщин из семей военных

На днях в Киеве состоялось мероприятие "Flowers Therapy", направленное на эмоциональную поддержку женщин из семей украинских военных, передает УНН.

Детали

Мероприятие посетили 40 женщин — жены, матери, дочери и партнерши украинских защитников и Героев. Мероприятие состоялось в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом", которую реализует компания МХП совместно со своим стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде".

По словам руководительницы Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП Марии Мевши, мероприятие имело более глубокий смысл, чем просто встреча.

"То мероприятие, на котором мы сегодня - это своеобразное пространство, где можно восстановиться, где можно пообщаться, где можно поделиться своей болью или поделиться своими радостями.

И именно такие мероприятия действительно помогают улучшить ментальное состояние и свою внутреннюю стабильность в такие трудные времена", - рассказала она.

К событию присоединилась глава ОО "Украинский Штаб Международной Дипломатии", жена ветерана и одна из организаторов мероприятия Анжела Кондратюк.

"Так сложилось, что в окружении одни жены, матери наших защитников. Хочется поддержать таких женщин. Поэтому мы основали организацию "Украинский Штаб Международной Дипломатии".

Мы ежемесячно проводим благотворительные мероприятия для таких женщин с целью морально-психологической поддержки, чтобы они реально почувствовали, что они не одни, чтобы они немного перезагрузились, нашли такую точку опоры для себя", — рассказала она.

Особую атмосферу мероприятия создали народная артистка Украины Ада Роговцева и ее дочь — актриса и жена военного Екатерина Степанкова. Они читали стихи и открыто общались с женщинами.

Куратором события стала Алена Чубашева — мать погибшего военного журналиста Алексея Чубашева. Сейчас она занимается флористикой и через работу с цветами помогает другим женщинам найти внутреннюю опору.

"Мы в тылу должны делать свою работу: работать, платить налоги, двигаться дальше, поднимать страну. Мы - достаточно сильная страна, мы умны и талантливы. Мы имеем силу духа внутри для того, чтобы двигаться дальше", — подчеркнула Чубашева.

Финальной частью мероприятия стала цветочная терапия — женщины создавали собственные букеты, общались и разделяли эмоции. Психологическое сопровождение обеспечила руководитель группы психологов по работе с демобилизованными МХП Алена Болышева.

"Такие мероприятия важны, потому что они поддерживают ментальное и психологическое здоровье. Программа "МХП Рядом" поддерживает жен военных, поддерживает ребят.

Такие инициативы способствуют тому, что жены переключаются, они начинают общаться в кругу, выступать опорой и поддержкой друг для друга"", — отметила она.

Мероприятие стало еще одним примером того, как комплексная поддержка может создавать пространство безопасности и взаимопонимания для женщин, которые ежедневно держат свой фронт — в тылу.

Справка

"МХП Рядом" — программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП — Громаде" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию