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Квіткова терапія, поезія та психологічна підтримка: у Києві провели захід для жінок із родин військових

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

У Києві відбувся захід "Flowers Therapy" для 40 жінок з родин військових, організований МХП та БФ "МХП-Громаді". Подія включала психологічну підтримку, поетичні читання Ади Роговцевої та квіткову терапію.

Квіткова терапія, поезія та психологічна підтримка: у Києві провели захід для жінок із родин військових

Днями у Києві відбувся захід "Flowers Therapy", спрямований на емоційну підтримку жінок із родин українських військових, передає УНН.

Деталі

Подію відвідали 40 жінок — дружини, матері, доньки та партнерки українських захисників і Героїв. Захід відбувся в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч", яку реалізує компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді".

За словами керівниці Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП Марії Мевші, захід мав глибший сенс, ніж просто зустріч.

"Той захід, на якому ми сьогодні -це своєрідний простір, де можна відновитися, де можна поспілкуватися, де можна поділитися своїм болем або поділитися своїми радощами.

І саме такі заходи дійсно насправді допомагають покращити ментальний стан і свою внутрішню стабільність в такі важкі часи", - розповіла вона.

До події долучилася голова ГО "Український Штаб Міжнародної Дипломатії", дружина ветерана та одна з організаторок заходу Анжела Кондратюк.

"Так спалося, що в оточенні одні дружини, матері наших захисників. Хочеться підтримати таких жінок. Тож ми заснували організацію "Український Штаб Міжнародної Дипломатії".

Ми щомісячно робимо благодійні заходи для таких жінок з метою морально-психологічної підтримки, щоб вони реально відчули, що вони не одні, щоб вони трішки перезавантажилися, знайшли таку точку опори для себе", — розповіла вона.

Особливу атмосферу заходу створили народна артистка України Ада Роговцева та її донька — актриса і дружина військового Катерина Степанкова. Вони читали вірші та відкрито спілкувалися з жінками.

Кураторкою події стала Альона Чубашева — мати загиблого військового журналіста Олексія Чубашева. Нині вона займається флористикою й через роботу з квітами допомагає іншим жінкам знайти внутрішню опору.

"Ми в тилу маємо робити свою роботу: працювати, сплачувати податки, рухатися далі, піднімати країну. Ми - досить сильна країна, ми розумні і талановиті. Ми маємо силу духу всередині для того, щоб рухатися далі", — наголосила Чубашева.

Фінальною частиною заходу стала квіткова терапія — жінки створювали власні букети, спілкувалися та розділяли емоції. Психологічний супровід забезпечила керівниця групи психологів по роботі з демобілізованими МХП Альона Болишева.

"Такі заходи важливі, тому що вони підтримують ментальне і психологічне здоров'я. Програма "МХП Поруч" підтримує дружин військових, підтримує хлопців.

Такі ініціативи сприяють тому, що дружини переключаються, вони починають спілкуватися в колі, виступати опорою і підтримкою одна для одної"", — зазначила вона.

Захід став ще одним прикладом того, як комплексна підтримка може створювати простір безпеки та взаєморозуміння для жінок, які щодня тримають свій фронт — у тилу.

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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