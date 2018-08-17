Цуренко выбила россиянку на пути в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Престижный турнир по теннису категории WTA Premier 5 в Цинциннати продолжился поединком 1/8 финала в котором наша Леся Цуренко встретилась с 49 ракеткой мира россиянкой Екатериной Макаровой, передает корреспондент УНН.
Киевлянка имела большое количество брейкпойнтив за матч 19, но сумела реализовать меньше половины - 6. Ее соперница совершила 4 из 6 брейкпойнтив. Однако за 1 час и 53 минуты Цуренко победила со счетом 7:5 (5), 6:2.
В четвертьфинале киевлянка сыграет с победительницей встречи Эшли Барти (16 сеяная) - Симона Халеп (1 в мире).
Заметим, что ранее Цуренко только раз пробивалась в четвертьфинал на турнирах серии WTA Premier 5 - в 2015 году в Торонто.