Цуренко выбила россиянку на пути в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Киевлянка имела большое количество брейкпойнтив за матч 19, но сумела реализовать меньше половины - 6. Ее соперница совершила 4 из 6 брейкпойнтив. Однако за 1 час и 53 минуты Цуренко победила со счетом 7:5 (5), 6:2.

В четвертьфинале киевлянка сыграет с победительницей встречи Эшли Барти (16 сеяная) - Симона Халеп (1 в мире).

Заметим, что ранее Цуренко только раз пробивалась в четвертьфинал на турнирах серии WTA Premier 5 - в 2015 году в Торонто.