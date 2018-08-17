Цуренко вибила росіянку на шляху до 1/4 фіналу турніру в Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Престижний турнір з тенісу категорії WTA Premier 5 у Цинциннаті продовжився поєдинком 1/8 фіналу в якому наша Леся Цуренко зустрілася із 49 ракеткою світу росіянкою Катериною Макаровою, передає кореспондент УНН.
Киянка мала велику кількість брейкпойнтів за матч 19, але зуміла реалізувати менше половини — 6. Її суперниця здійснила 4 з 6 брейкпойнтів. Однак за 1 годину та 53 хвилини Цуренко тріумфувала з рахунком 7:5 (5), 6:2.
У чвертьфіналі киянка зіграє з переможницею зустрічі Ешлі Барті (16 сіяна) — Сімона Халеп (1 у світі).
Зауважимо, що раніше Цуренко тільки раз пробивалася до чвертьфіналу на турнірах серії WTA Premier 5 — в 2015 році в Торонто.