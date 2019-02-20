Цуренко второй раз подряд потерпела поражение от экс-первой ракетки мира

В первом сете противостояния с третьей сеяной Симоной Халеп наша теннисистка проиграла четыре гейма на своей подаче. В следующем сете при счете 5:6 Цуренко снова не смогла защитить свою подачу и уступила - 3:6, 5:7.

Примечательно, что на прошлой неделе на турнире в Дохе именно Халеп остановила победное продвижение Цуренко.



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Добавим, что сегодня также в 1/8 финала турнира будет выступать Элина Свтиолина.