Цуренко второй раз подряд потерпела поражение от экс-первой ракетки мира

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54751 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73589 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128415 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129035 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124748 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159713 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117802 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145265 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Цуренко второй раз подряд потерпела поражение от экс-первой ракетки мира

Цуренко второй раз подряд потерпела поражение от экс-первой ракетки мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вторая ракетка Украины по теннису Леся Цуренко не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований "Премьер 5", сообщает корреспондент УНН.

В первом сете противостояния с третьей сеяной Симоной Халеп наша теннисистка проиграла четыре гейма на своей подаче. В следующем сете при счете 5:6 Цуренко снова не смогла защитить свою подачу и уступила - 3:6, 5:7.

Примечательно, что на прошлой неделе на турнире в Дохе именно Халеп остановила победное продвижение Цуренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цуренко вслед за Свитолина вышла в 1/8 финала соревнований в Дубае

Добавим, что сегодня также в 1/8 финала турнира будет выступать Элина Свтиолина.

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