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Цуренко вдруге поспіль зазнала поразки від екс-першої ракетки світу

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Друга ракетка України з тенісу Леся Цуренко не зуміла пробитися до чвертьфіналу змагань "Прем'єр 5", повідомляє кореспондент УНН.

У першому сеті протистояння із 3-ю сіяною Сімоною Халеп наша тенісистка програла чотири гейми на своїй подачі. У наступному сеті при рахунку 5:6 Цуренко знову не змогла захистити власну подачу та поступилася – 3:6, 5:7.

Примітно, що минулого тижня на турнірі в Досі саме Халеп зупинила переможний поступ Цуренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу змагань у Дубаї

Додамо, що сьогодні також в 1/8 фіналу турніру буде виступати Еліна Свтіоліна.

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