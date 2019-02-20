Цуренко вдруге поспіль зазнала поразки від екс-першої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Друга ракетка України з тенісу Леся Цуренко не зуміла пробитися до чвертьфіналу змагань "Прем'єр 5", повідомляє кореспондент УНН.
У першому сеті протистояння із 3-ю сіяною Сімоною Халеп наша тенісистка програла чотири гейми на своїй подачі. У наступному сеті при рахунку 5:6 Цуренко знову не змогла захистити власну подачу та поступилася – 3:6, 5:7.
Примітно, що минулого тижня на турнірі в Досі саме Халеп зупинила переможний поступ Цуренко.
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Додамо, що сьогодні також в 1/8 фіналу турніру буде виступати Еліна Свтіоліна.