Цуренко вдруге поспіль зазнала поразки від екс-першої ракетки світу

У першому сеті протистояння із 3-ю сіяною Сімоною Халеп наша тенісистка програла чотири гейми на своїй подачі. У наступному сеті при рахунку 5:6 Цуренко знову не змогла захистити власну подачу та поступилася – 3:6, 5:7.

Примітно, що минулого тижня на турнірі в Досі саме Халеп зупинила переможний поступ Цуренко.



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Додамо, що сьогодні також в 1/8 фіналу турніру буде виступати Еліна Свтіоліна.