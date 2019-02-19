Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу змагань у Дубаї

Трисетове протистояння з Чжу Лінь тривало дві з половиною години. У першому сеті брейк у стартовому геймі приніс киянці виграш 6:4, натомість дві наступні партії пройшли по зовсім іншому сценарію — тенісистки вигравали більшість геймів на чужих подачах. Як наслідок 6:7 (5) та 6:3 та підсумкова перемога Цуренко.

Зауважимо, що в 1/8 фіналу Цуренко зійдеться із 3-ю сіяною Сімоною Халеп, якій вона програла на турнірі минулого тижня.

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Як повідомляв УНН, Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися суперниць на турнірі в Дубаї.