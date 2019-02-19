Цуренко вслед за Свитолиной вышла в 1/8 финала соревнований в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Второй номер женского тенниса Украины Леся Цуренко справилась с соперницей из Китая в противостоянии второго круга турнира “Премьер 5” в Дубае, передает корреспондент УНН.
Трехсетовое противостояние с Чжу Линь продолжалось два с половиной часа. В первом сете брейк в стартовом гейме принес киевлянке выигрыш 6:4, зато две следующие партии прошли по совершенно другому сценарию — теннисистки выигрывали большинство геймов на чужих подачах. В результате 6:7 (5) и 6:3 и итоговая победа Цуренко.
Заметим, что в 1/8 финала Цуренко сойдется с третьим сеяной Симоной Халеп, которой она проиграла на турнире на прошлой неделе.
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Как сообщал УНН, Свитолина, Ястремская и Цуренко узнали соперниц на турнире в Дубае.