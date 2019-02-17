Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися суперниць на турнірі в Дубаї

Чинна чемпіонка турніру в Дубаї Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого кола. Українка зіграє з переможницею протистояння між представницею Тунісу Он Жабур і хорваткою Даною Векіч.

Інші наші землячки стартуватимуть у першому раунді. Леся Цуренко протистоятиме казасці Юлії Путінцевій, а Даяна Ястремька в черговий раз позмагається із іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Зауважимо, що це буде третій поєдинок Ястремської та Мугуруси за останні чотири місяці. Два попередні матчі завершилися перемогою Ястремської.