Світоліна, Ястремська і Цуренко дізналися суперниць на турнірі в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA в Дубаї, де братимуть участь три провідні українські тенісистки, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Чинна чемпіонка турніру в Дубаї Еліна Світоліна вступить у боротьбу з другого кола. Українка зіграє з переможницею протистояння між представницею Тунісу Он Жабур і хорваткою Даною Векіч.
Інші наші землячки стартуватимуть у першому раунді. Леся Цуренко протистоятиме казасці Юлії Путінцевій, а Даяна Ястремька в черговий раз позмагається із іспанкою Гарбіньє Мугурусою.
Зауважимо, що це буде третій поєдинок Ястремської та Мугуруси за останні чотири місяці. Два попередні матчі завершилися перемогою Ястремської.