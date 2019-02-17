Свитолина, Ястремская и Цуренко узнали своих соперниц на турнире в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA в Дубае, где будут участвовать три ведущие украинские теннисистки, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Действующая чемпионка турнира в Дубае Элина Свитолина вступит в борьбу со второго круга. Украинка сыграет с победительницей противостояния между представительницей Туниса Он Жабур и хорваткой Данной Векич.
Другие наши землячки будут стартовать в первом раунде. Леся Цуренко противостоять казашке Юлии Путинцев, а Даяна Ястремька в очередной раз поборется с испанкой Гарбинье Мугурусою.
Заметим, что это будет третий поединок Ястремской и Мугурусы за последние четыре месяца. Два предыдущих матча завершились победой Ястремской.