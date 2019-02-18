Тенісистка Цуренко встановила новий особистий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська тенісистка Леся Цуренко починає тиждень з новим особистим рекордом, Еліна Світоліна піднімається на шосте місце в рейтингу WTA. Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.
На одну сходинку поліпшила свій рекорд в рейтингу WTA Леся Цуренко (23-е місце). Минулий сезон Цуренко завершила на 26-й позиції.
Так, вчора на відмові суперниці на старті другої партії Леся Цуренко оформила путівку до другого кола на Прем'єрі-5 в Дубаї.
Вихід в півфінал на змаганнях в Досі дозволив Еліні Світоліній цього понеділка зайняти шосте місце. Суперниця українки у другому раунді турніру в ОАЕ визначиться сьогодні.
Свої особисті рекорди у рейтингу повторили Катаріна Завацька (175-е місце) і Дарина Лопатецька (305-е місце).
За підсумками ігрового тижня топ-4 українського тенісу у WTA-турі виглядає так:
6. Еліна Світоліна
23. Леся Цуренко
34. Даяна Ястремська
126. Катерина Козлова