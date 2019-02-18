Тенісистка Цуренко відсвяткувала виграш на старті турніру в Дубаї

Жереб визначив, що починати наша співвітчизниця повинна була протистоянням з Юлією Путінцевою з Казахстану, якій програла дві з трьох попередніх зустрічей. Втім, на користь киянки свідчило те, що останній матч (в Хобарті в 2018-му) залишився саме за Цуренко.

Після першого сету Путінцева взяла медичний тайм-аут (проблеми зі спиною), що тривав понад 12 хвилин. Допомога виявилася не надто успішною, Юлії вистачило лише на два гейми, які вона програла (хоча в першому точилася запекла боротьба), після чого представниця Казахстану відмовилася від продовження матчу – 6:3, 2:0 (відмова).

Зауважимо, що опонентка нашої землячки по наступному колі стане відомою після поєдинку 16-ї сіяної Мертенс з Бельгії та китаянки Чжу Лінь (108 у світі).