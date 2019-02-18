Теннисистка Цуренко отпраздновала выигрыш на старте турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко первой из украинских теннисисток стартовала в основе турнира категории "Премьер 5" в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Жребий определил, что начинать наша соотечественница должна была противостоянием с Юлией Путинцева из Казахстана, которой проиграла две из трех предыдущих встреч. Впрочем, в пользу киевлянки свидетельствовало то, что последний матч (в Хобарте в 2018-м) остался именно за Цуренко.
После первого сета Путинцева взяла медицинский тайм-аут (проблемы со спиной), который длился более 12 минут. Помощь оказалась не слишком успешной, Юлии хватило лишь на два гейма, которые она проиграла (хотя в первом шла ожесточенная борьба), после чего представитель Казахстана отказалась от продолжения матча - 6:3, 2:0 (отказ).
Заметим, что оппонентка нашей землячки по следующему кругу станет известна после поединка 16-й сеяной Мартинес из Бельгии и китаянки Чжу Линь (108 в мире).