Теннисистка Цуренко установила новый личный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко начинает неделю с новым личным рекордом, Элина Свитолина поднимается на шестое место в рейтинге WTA. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.
На одну строчку улучшила свой рекорд в рейтинге WTA Леся Цуренко (23-е место). Прошлый сезон Цуренко завершила на 26-й позиции.
Так, вчера на отказе соперницы на старте второй партии Леся Цуренко оформила путевку во второй круг на Премьере-5 в Дубае.
Выход в полуфинал на соревнованиях в Дохе позволил Элине Свитолиной в этот понедельник занять шестое место. Соперница украинки по второму раунду турнира в ОАЭ определится сегодня.
Свои личные рекорды в рейтинге повторили Катарина Завацкая (175-е место) и Дарья Лопатецкая (305-е место).
По итогам игровой недели топ-4 украинского тенниса в WTA-туре выглядит так:
6. Элина Свитолина
23. Леся Цуренко
34. Даяна Ястремская
126. Катерина Козлова