Теннисистка Цуренко установила новый личный рекорд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 72531 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128180 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128954 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124701 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159584 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117795 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141396 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145261 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Теннисистка Цуренко установила новый личный рекорд

Теннисистка Цуренко установила новый личный рекорд

Киев  •  УНН

 • 7053 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко начинает неделю с новым личным рекордом, Элина Свитолина поднимается на шестое место в рейтинге WTA. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.

На одну строчку улучшила свой рекорд в рейтинге WTA Леся Цуренко (23-е место). Прошлый сезон Цуренко завершила на 26-й позиции.

Так, вчера на отказе соперницы на старте второй партии Леся Цуренко оформила путевку во второй круг на Премьере-5 в Дубае.

Выход в полуфинал на соревнованиях в Дохе позволил Элине Свитолиной в этот понедельник занять шестое место. Соперница украинки по второму раунду турнира в ОАЭ определится сегодня.

Свои личные рекорды в рейтинге повторили Катарина Завацкая (175-е место) и Дарья Лопатецкая (305-е место).

По итогам игровой недели топ-4 украинского тенниса в WTA-туре выглядит так:

6. Элина Свитолина
23. Леся Цуренко
34. Даяна Ястремская
126. Катерина Козлова

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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