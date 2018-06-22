Цуренко обыграла россиянку на пути в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

В противостоянии 1/8 финала Цуренко выиграла матч в 6-й сеяной россиянки Дарьи Касаткиной (14 ракетка мира) в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:3.

Во втором сете Леся сразу же повела с брейком — 3:0, однако в пятом гейме упустила свою подачу. Впрочем, после восьмого она снова вышла вперед — 5:3, а в девятом завершила партию в свою пользу — 6:3. В самом начале решающего сета Цуренко снова сделала брейк — 1:0. А в девятом еще один — 6:3.

Примечательно, что это была лишь вторая встреча на профессиональной арене Цуренко и Касаткиной. Первая состоялась в 2014 году и завершилась победой нашей соотечественницы.

Добавим, что в следующем круге соревнований киевлянке противостоять Барбара Стрицова из Чехии (24 ракетка мира), которая выбила из соревнований первую сеяной Гарбинье Мугурусу.