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Цуренко обіграла росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі

Цуренко обіграла росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі

Київ • УНН

 • 6780 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Друга ракетка України з тенісу Леся Цуренко провела черговий поєдинок в рамках одиночного розряду турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Велика Британія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

У протистоянні 1/8 фіналу Цуренко виграла матч у 6-ї сіяної росіянки Дар’ї Касаткіної (14 ракетка світу) в трьох сетах — 1:6, 6:3, 6:3.

В другому сеті Леся одразу ж повела з брейком — 3:0, однак в п’ятому геймі втратила свою подачу. Втім, після восьмого вона знов вийшла вперед — 5:3, а в дев’ятому завершила партію на свою користь — 6:3. На самому початку вирішального сету Цуренко знову зробила брейк — 1:0. А в дев’ятому ще один — 6:3.

Примітно, що це була лише друга зустріч на професійній арені Цуренко та Касаткіної. Перша відбулася в 2014 році й завершилася перемогою нашої співвітчизниці.

Додамо, що у наступному колі змагань киянці протистоятиме Барбара Стрицова із Чехії (24 ракетка світу), яка вибила зі змагань першу сіяну Гарбін’є Мугурусу.

Українські Національні Новини

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