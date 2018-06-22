Цуренко обіграла росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Друга ракетка України з тенісу Леся Цуренко провела черговий поєдинок в рамках одиночного розряду турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Велика Британія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
У протистоянні 1/8 фіналу Цуренко виграла матч у 6-ї сіяної росіянки Дар’ї Касаткіної (14 ракетка світу) в трьох сетах — 1:6, 6:3, 6:3.
В другому сеті Леся одразу ж повела з брейком — 3:0, однак в п’ятому геймі втратила свою подачу. Втім, після восьмого вона знов вийшла вперед — 5:3, а в дев’ятому завершила партію на свою користь — 6:3. На самому початку вирішального сету Цуренко знову зробила брейк — 1:0. А в дев’ятому ще один — 6:3.
Примітно, що це була лише друга зустріч на професійній арені Цуренко та Касаткіної. Перша відбулася в 2014 році й завершилася перемогою нашої співвітчизниці.
Додамо, що у наступному колі змагань киянці протистоятиме Барбара Стрицова із Чехії (24 ракетка світу), яка вибила зі змагань першу сіяну Гарбін’є Мугурусу.