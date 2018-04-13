Цукерберга пригласили дать показания в Европарламент

Сообщается, что Антонио Таяни, президент Европарламента, собирается отправить письмо Цукербергу на следующей неделе. В письме Таяни обратится с просьбой, чтобы соучредитель Facebook дал показания перед Европарламентом.

В случае если Цукерберг согласится, ему придется предстать перед одними из самых жестких критиков технической индустрии за пределами США, отмечает издание.

“Слушания по Facebook показывают, что в мире еще переживают за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных”, — передал слова Таяни его пресс-секретарь.

В ЕС ожидают, что Цукерберг будет готов дать показания и что он “все равно настроен к ответственности перед европейскими гражданами”.

В компании пока не ответили на запрос газеты, будет ли Цукерберг давать показания в ЕС.

Как сообщал УНН, Цукерберг прокомментировал действия РФ в рамках Facebook.