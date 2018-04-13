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Цукерберга запросили дати свідчення у Європарламент

Цукерберга запросили дати свідчення у Європарламент

Київ • УНН

 • 13516 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили дати свідчення щодо витоку даних перед законодавцями Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що Антоніо Таяні, президент Європарламенту, збирається відправити лист Цукербергу наступного тижня. У листі Таяні звернеться з проханням, щоб співзасновник Facebook засвідчив перед Європарламентом.

У разі якщо Цукерберг погодиться, йому доведеться постати перед одними з найбільш жорстких критиків технічної індустрії за межами США, зазначає видання.

“Слухання щодо Facebook показують, що у світі ще хвилюються за дотриманням жорстких стандартів конфіденційності даних”, — передав слова Таяні його прес-секретар.

У ЄС очікують, що Цукерберг буде готовий дати свідчення і що він “однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами”.

У компанії наразі не відповіли на запит газети, чи буде Цукерберг давати свідчення в ЄС.

Як повідомляв УНН, Цукерберг прокоментував дії РФ в рамках Facebook.

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