Цукерберга запросили дати свідчення у Європарламент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга запросили дати свідчення щодо витоку даних перед законодавцями Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Повідомляється, що Антоніо Таяні, президент Європарламенту, збирається відправити лист Цукербергу наступного тижня. У листі Таяні звернеться з проханням, щоб співзасновник Facebook засвідчив перед Європарламентом.
У разі якщо Цукерберг погодиться, йому доведеться постати перед одними з найбільш жорстких критиків технічної індустрії за межами США, зазначає видання.
“Слухання щодо Facebook показують, що у світі ще хвилюються за дотриманням жорстких стандартів конфіденційності даних”, — передав слова Таяні його прес-секретар.
У ЄС очікують, що Цукерберг буде готовий дати свідчення і що він “однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами”.
У компанії наразі не відповіли на запит газети, чи буде Цукерберг давати свідчення в ЄС.
Як повідомляв УНН, Цукерберг прокоментував дії РФ в рамках Facebook.