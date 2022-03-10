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ЦРУ: президент Китая "встревожен" вторжением России в Украину

ЦРУ: президент Китая "встревожен" вторжением России в Украину

Киев • УНН

 • 303348 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Лидер Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин "встревожен" российским вторжением в Украину отчасти потому, что "его собственная разведка, похоже, не сообщила ему, что должно было произойти", заявил директор ЦРУ Билл Бернс комитету по разведке Сената США в четверг. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Китайское руководство также обеспокоено "репутационными убытками, которые Китай понесет в связи с безобразием российской агрессии в Украине и экономическими последствиями, в то время, когда темпы роста в Китае ниже, чем за последние 30 лет", - заявил Бернс.

Наконец, он добавил: "Президент Си, вероятно, немного встревоженный, наблюдая за тем, как президент Путин сближает американцев и европейцев и укрепляет трансатлантический союз такими способами, которые было бы немного трудно представить до начала вторжения".

Дополнение

За несколько недель до начала вторжения Путин и Си встретились на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, и две страны выступили с совместным заявлением, которое подтверждает партнерство "без ограничений".

В отчете западной разведки указывалось, что китайские официальные лица требовали, чтобы чиновники РФ дождались окончания Олимпийских игр в Пекине, прежде чем начинать военные действия в Украине.

Отметим, что Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля, а война началась 24 февраля 2022 года.

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