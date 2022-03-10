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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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ЦРУ: президент Китаю "стривожений" вторгненням Росії в Україну

ЦРУ: президент Китаю "стривожений" вторгненням Росії в Україну

Київ • УНН

 • 303348 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Лідер комуністичної партії КНР Сі Цзіньпін "стривожений" російським вторгненням в Україну частково тому, що "його власна розвідка, схоже, не повідомила йому, що мало статися", заявив директор ЦРУ Білл Бернс комітету з розвідки Сенату США у четвер. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Китайське керівництво також стурбоване "репутаційними збитками, які Китай зазнає у зв'язку з неподобством російської агресії в Україні та економічними наслідками в той час, коли темпи зростання в Китаї нижчі, ніж за останні 30 років", заявив Бернс.

Врешті, він додав: "Президент Сі, ймовірно, трохи стривожений, спостерігаючи за тим, як президент Путін зближує американців та європейців і зміцнює трансатлантичний союз такими способами, які було б трохи важко уявити до початку вторгнення".

Доповнення

За кілька тижнів до початку вторгнення Путін і Сі зустрілися на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і дві країни виступили зі спільною заявою, яка підтверджує партнерство "без обмежень".

У звіті західної розвідки вказувалося, що китайські офіційні особи вимагали, щоб високопосадовці РФ дочекалися закінчення Олімпійських ігор у Пекіні, перш ніж розпочинати військові дії в Україні.

Зазначимо, що Олімпіада в Пекіні закінчилась 20 лютого, а війна розпочалася 24 лютого 2022 року.

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