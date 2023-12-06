ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.
ЦПД при СНБО обнародовал предупреждение, согласно которому некоторые иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, готовят серию публикаций в англоязычных ресурсах с дезинформацией против военно-политического руководства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах
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Как указывает ЦПИ при СНБО, соответствующие публикации готовят иностранные журналисты, которые имеют опыт работы в России, в частности во времена начала власти Путина. Целью таких действий, предупреждает Центр - является раскол в украинском обществе.
Напомним
На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.
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