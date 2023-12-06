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ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 07:47  •  14374 просмотра

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Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.

ЦПД при СНБО обнародовал предупреждение, согласно которому некоторые иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, готовят серию публикаций в англоязычных ресурсах с дезинформацией против военно-политического руководства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства государства. Планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах

 - говорится в сообщении.  

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Как указывает ЦПИ при СНБО, соответствующие публикации готовят иностранные журналисты, которые имеют опыт работы в России, в частности во времена начала власти Путина. Целью таких действий, предупреждает Центр - является раскол в украинском обществе.

Напомним

На российских пропагандистских каналах планируется запустить волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
ЦПД при РНБО попереджає про підготовку дезінформації проти керівництва України: може з’явитися на англомовних ресурсах
National Security and Defense Council's Center for Disinformation Warns of Preparation of Disinformation Against Ukraine's Leadership: May Appear on English-Language Resources
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ЦПД при СНБО предупреждает о подготовке дезинформации против руководства Украины: может появиться на англоязычных ресурсах

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, что иностранные журналисты с российскими связями планируют дезинформационную кампанию в англоязычных СМИ, направленную против военно-политического руководства Украины. Вероятные публикации имеют целью раскол украинского общества.

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