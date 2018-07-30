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В этом году в Украине торговля людьми выросла почти на четверть - полиция

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КИЕВ. 30 июля. УНН. За первые шесть месяцев 2018 года полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 - это сексуальная эксплуатация. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает УНН.

“В течение шести месяцев этого года мы обнаружили 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов — это сексуальная эксплуатация. Сейчас жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей”, - говорится в сообщении.

За аналогичный период 2017 года правоохранители обнаружили 144 факта торговли людьми, из них: 94 факта сексуальной эксплуатации. Таким образом количество преступлений в сфере торговли людьми в 2018 году выросло на 23%.

В течение двух лет при поддержке подразделений по борьбе с торговлей людьми в 23 областях Украины были задержаны злоумышленники, которые организовали торговлю детьми под прикрытием услуг суррогатного материнства. Причем в суд было передано пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних с целью изъятия органов.

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“Нам стало известно, что мужчина вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет. Он обещал юношам большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным. Подростки даже уже мечтали, как будут тратить средства, в частности, один юноша в сети Интернет выбирал автомобиль престижной марки. Родители о планах детей не знали. Так же, как и сами горе-„доноры“ не знали, что в случае операции — остались бы инвалидами на всю жизнь. К счастью, вовремя вмешались и предотвратили пять трагедий”, - прокомментировал Артем Крищенко.

В пресс-службе также сообщили о поддержке со стороны американских коллег из ФБР, которые помогли выявить 50 “фейковых” фирм, которые организовали схему “визового мошенничества”.

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“В этом году выявлено 49 фактов трудовой эксплуатации. Потерпевшие выезжали за границу для трудоустройства. Там их держали в рабских условиях. Некоторые сами ехали заработать, а кого вывезли за долги”, — отметил Крищенко.

Также за первое полугодие 2018 года выросло количество преступлений в сфере сексуальной эксплуатации женщин и детей.

Напомним, Украина оказалась в первой половине антирейтинга по состоянию глобального рабства 49 место из 167.

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